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Диетолог раскрыла вред разгрузочных дней

Диетолог Круглова заявила, что частые разгрузочные дни приводят к срывам и перееданию

Фото: Pixabay

Врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов в интервью RT заявила, что излишне частые разгрузочные дни негативно влияют на пищевое поведение человека.

Круглова объяснила, что если человек стремится снизить вес или сформировать здоровое пищевое поведение, он не обязан устраивать разгрузочные дни. Такой режим питания предполагает не голодание, а употребление ограниченного количества пищи или определенного набора продуктов. В частности, человек может устраивать белково-овощные дни или только овощные без использования соли.

Диетолог заявила, что сильные ограничения в рационе негативно влияют на организм. Она раскрыла вред разгрузочных дней и заявила, что они формируют ограничительный тип пищевого поведения, а также приводят к срывам и перееданию.

«Человек абсолютно не обращает внимание на свое питание, и здесь существуют высокие риски того, что он будет переедать. Поэтому с этой позиции разгрузочные дни — это не очень хороший вариант», — заключила эксперт.

Ранее Круглова назвала диету, укрепляющую иммунитет. Она заявила, что средиземноморский тип питания позволяет переносить болезни максимально легко и быстро. а.

Марина Совина
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