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Названа укрепляющая иммунитет диета

Диетолог Круглова заявила о пользе средиземноморской диеты для укрепления иммунной системы

Фото: Pixabay

Диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова заявила, что тип питания и образ жизни стран Средиземноморского бассейна помогают перенести болезнь максимально легко и быстро. Она назвала этот тип питания укрепляющим иммунитет, передает «Прайм».

Круглова объяснила, что средиземноморская диета, в основном, состоит из растительной пищи. Источниками белка в таком типе питания служат рыба, морепродукты и нежирное мясо птицы. При этом диета связана «с высокой степенью физической активности», что «крайне важно». Врач также рассказала о пользе питания для укрепления иммунной системы.

«Растительная пища богата аскорбиновой кислотой и антиоксидантами, цинком для работы иммунной системы, а рыба и морепродукты — незаменимые поставщики "Омега-3"», — подчеркнула она.

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Диетолог добавила, что средиземноморская диета служит не только для профилактики любых заболеваний, но и для снижения веса. Это важно, поскольку люди с избыточным весом тяжелее переносят заражение коронавирусом. Круглова отметила, что диета допускает употребление вина в ограниченном количестве.

«Вино там часто пьют разбавленным — примерно одна треть вина к двумя третям воды», — заключила она.

Ранее стало известно, что средиземноморская диета оказалась полезной против COVID-19. Об этом заявили итальянские ученые из Университета Magna Græcia.

Марина Совина
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