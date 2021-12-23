Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Средиземноморская диета оказалась полезной против COVID-19

Итальянские ученые выяснили пользу средиземноморской диеты против коронавируса

Фото: cyclonebill / Wikimedia

Итальянские ученые из Университета Magna Græcia выяснили, что средиземноморская диета способна снижать риск развития тяжелых форм COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Medicina.

Исследователи рассмотрели возможные эффекты средиземноморской диеты в отношении риска развития коронавирусной инфекции. Известно, что продукты питания, которые традиционно склонны употреблять жители Италии, Испании, Греции и других стран, связаны с более низким риском общей смертности, развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что в составе средиземноморской диеты присутствуют несколько витаминов, минералов, жирных кислот и фитохимических веществ, обладающие потенциальной активностью против COVID-19. Полезные пищевые привычки влияют на воспалительные процессы и иммунную систему и могут иметь защитный эффект от тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

Средиземноморская диета предполагает высокое потребление овощей, фруктов, орехов, бобовых (гороха, фасоли и чечевицы), нерафинированного оливкового масла и рыбы. Такой рацион почти исключает продукты, содержащие насыщенные жиры, в частности молочные продукты, мясо и птицу. В средиземноморскую диету также нередко включается умеренное употребление вина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Минобороны России проведет масштабные учения десантников в Крыму и на Кубани
Бывший глава СКР Кузбасса признан виновным в вымогательстве акций «Инской»
Журналисты заметили странное поведение Волочковой в московском суде
На Украине рассказали об опустошении месторождений газа
Диетологи назвали помогающий от тяги к сладкому продукт для завтрака
Футбольные фанаты устроили кровавую драку в Лондоне
Раскрыт рискованный план Турции по «спасению лиры»
В Москве поссорившийся с охраной бара мужчина облил людей бензином и поджег
В еще одном российском регионе загорелась электростанция
В МГУ назвали неприемлемыми действия отца 9-летней студентки-вундеркинда
Средиземноморская диета оказалась полезной против COVID-19
Стюардесса в мини-юбке снялась в необычной позе в самолете и восхитила фанатов
Поклонская показала видео с нападением на ее дом в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter