Глыба льда упала на двух девочек в Ярославле

Две девочки пострадали от падения глыбы льда с крыши многоквартирного жилого дома в Ярославле. Полиция возбудила уголовное дело в отношении коммунальщиков, информация об инциденте опубликована на официальном сайте прокуратуры Ярославской области.

На девочек, которые шли по улице Титова, упала ледяная глыба. С полученными травмами 12-летние подростки были доставлены в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Степень тяжести вреда устанавливается, говорится в сообщении прокуратуры.

20 февраля полиция начала проверку для выяснения ответственных за несвоевременную уборку снега с крыш. Прокуратура сообщила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

16 февраля стало известно, что в Рыбинске лавина снега с крыши нежилого дома обрушилась на семью с ребенком. Мужчина и ребенок не пострадали, но женщине пришлось отправиться в больницу с ушибом шеи — во время схода лавины она закрыла собой маленькую дочь.