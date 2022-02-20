Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глыба льда упала на двух девочек в Ярославле

Две девочки в Ярославле получили травмы от падения глыбы льда с крыши, возбуждено дело

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Две девочки пострадали от падения глыбы льда с крыши многоквартирного жилого дома в Ярославле. Полиция возбудила уголовное дело в отношении коммунальщиков, информация об инциденте опубликована на официальном сайте прокуратуры Ярославской области.

На девочек, которые шли по улице Титова, упала ледяная глыба. С полученными травмами 12-летние подростки были доставлены в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Степень тяжести вреда устанавливается, говорится в сообщении прокуратуры.

20 февраля полиция начала проверку для выяснения ответственных за несвоевременную уборку снега с крыш. Прокуратура сообщила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

16 февраля стало известно, что в Рыбинске лавина снега с крыши нежилого дома обрушилась на семью с ребенком. Мужчина и ребенок не пострадали, но женщине пришлось отправиться в больницу с ушибом шеи — во время схода лавины она закрыла собой маленькую дочь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Российский дипломат высказался о принадлежности Донбасса Украине
Москвич обнаружил в лесу «памятник несчастной любви»
Врач рассказал о влиянии COVID-19 на течение желудочного заболевания
Глыба льда упала на двух девочек в Ярославле
Синоптик пообещал россиянам перманентную весну
Россиянам дали рекомендации по выбору пельменей
Ядовитая змея притаилась в ящике с игрушками и бросилась на змеелова
Тихановская заявила о потере независимости Белоруссии
В США выразили обеспокоенность продлением совместных учений России и Белоруссии
Россиянка решила отправить свою крысу на свидание и получила советы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.