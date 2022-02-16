Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В российском городе лавина снега с крыши рухнула на семью с ребенком

В Рыбинске снег с крыши рухнул на семью с ребенком и отправил мать в больницу

Кадр: телеграм-канал «ФедералПресс»

В российском городе лавина снега с крыши нежилого дома обрушилась на семью с ребенком. Инцидент произошел в Рыбинске на улице Герцена, сообщает «ФедералПресс»

Семья возвращалась из детского сада. Мужчина и ребенок не пострадали, но женщине пришлось отправиться в больницу с ушибом шеи — во время схода лавины она закрыла собой маленькую дочь. Пара вместе с ребенком проходила близко к дому, поэтому от большей части упавшего снега их защитила крыша. «Что было бы, если бы шли нормально, боюсь предположить», — отметила пострадавшая.

Материалы по теме:
«Мне некуда уходить» История россиянки, которая годами жила с убийцей матери. Он оставил ее и детей без крыши над головой
«Мне некуда уходить»История россиянки, которая годами жила с убийцей матери. Он оставил ее и детей без крыши над головой
23 декабря
Под наркозом. Жителей Антарктиды заставляют вырезать аппендикс. Ради чего они готовы лечь под нож?
Под наркозом.Жителей Антарктиды заставляют вырезать аппендикс. Ради чего они готовы лечь под нож?
22 января

Инцидент произошел 11 февраля, после чего женщина написала жалобу властям города. Только сегодня глава администрации Рыбинска Алексей Рябченков отреагировал на обращение. Он принес личные извинения пострадавшей семье и пообещал тщательнее следить за состоянием крыш. «На прошлой неделе сотрудники департамента архитектуры осмотрели крыши 35 домов, вчера, когда начался снегопад, — 42, сегодня — 25», — заявил Рябченков.

Глава администрации добавил, что у здания, с которого на семью обрушился снег, в декабре 2021 года сменился владелец. Новый собственник не живет в Рыбинске, однако Рябченков пообещал связаться с ним в ближайшее время и предъявить претензии.

Ранее мать и два ребенка из Подмосковья были госпитализированы из-за упавшей с крыши сосульки — они получили травмы головы. Инцидент произошел в центре города. Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Инфекционист объяснил обнаружение антител к коронавирусу у всех детей в Москве
В США описали противодействие С-500 стелс-истребителям
Российская компания купила бюсты Берии и аксессуары почти на 1,5 миллиона рублей
В США рассказали о попытке Байдена «сохранить лицо» перед американцами
В российском городе лавина снега с крыши рухнула на семью с ребенком
Обвиненный в краже рыбного улова россиянин расстрелял семейную пару
В США назвали условия возвращения посольства из Львова в Киев
Байден подбрасывал труп собаки стороннице республиканцев
Зеленскому предрекли проблемы из-за фейков о вторжении России
Тренер Плющенко назвал WADA недейственной структурой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.