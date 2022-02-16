В российском городе лавина снега с крыши рухнула на семью с ребенком

В российском городе лавина снега с крыши нежилого дома обрушилась на семью с ребенком. Инцидент произошел в Рыбинске на улице Герцена, сообщает «ФедералПресс»

Семья возвращалась из детского сада. Мужчина и ребенок не пострадали, но женщине пришлось отправиться в больницу с ушибом шеи — во время схода лавины она закрыла собой маленькую дочь. Пара вместе с ребенком проходила близко к дому, поэтому от большей части упавшего снега их защитила крыша. «Что было бы, если бы шли нормально, боюсь предположить», — отметила пострадавшая.

Инцидент произошел 11 февраля, после чего женщина написала жалобу властям города. Только сегодня глава администрации Рыбинска Алексей Рябченков отреагировал на обращение. Он принес личные извинения пострадавшей семье и пообещал тщательнее следить за состоянием крыш. «На прошлой неделе сотрудники департамента архитектуры осмотрели крыши 35 домов, вчера, когда начался снегопад, — 42, сегодня — 25», — заявил Рябченков.

Глава администрации добавил, что у здания, с которого на семью обрушился снег, в декабре 2021 года сменился владелец. Новый собственник не живет в Рыбинске, однако Рябченков пообещал связаться с ним в ближайшее время и предъявить претензии.

Ранее мать и два ребенка из Подмосковья были госпитализированы из-за упавшей с крыши сосульки — они получили травмы головы. Инцидент произошел в центре города. Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.