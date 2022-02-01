В Подмосковье женщина с двумя детьми попала в больницу из-за упавшей сосульки

В подмосковной Балашихе сосулька с крыши упала на женщину с двумя детьми, в результате чего они попали в больницу. Об инциденте сообщает «РБК».

25-летняя жительница Балашихи и двое детей (пяти и восьми лет) были госпитализированы в травмами головы. Инцидент произошел в центре города. Областная прокуратура уже начала проверку, а управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Telegram-канал «Москва сейчас» сообщает о похожем случае. В московском жилом комплексе Green Park кусок наледи с крыши упал на женщину с ребенком. В жилищной инспекции заявили, что тип кровли здания не подлежит чистке. Жильцы уже пожаловались в прокуратуру и требуют возбудить дело.

Ранее в январе житель Нижнего Новгорода погиб из-за глыбы льда, которая упала на него с крыши одноэтажного дома. Инцидент произошел из-за того, что собственник здания при помощи бензопилы очищал наледь. Управление Следственного комитета по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.