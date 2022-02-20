Еще одна страна откроет границы для непривитых россиян

Власти Израиля приняли решение смягчить коронавирусные ограничения для непривитых туристов всех возрастов с 1 марта. Об этом сообщает Haaretz.

Такое решение принято на фоне снижения роста заболеваемости коронавирусом, пояснил премьер-министр страны Нафтали Беннет. Теперь прибывающие туристы должны будут сдать два ПЦР-теста на COVID-19: один перед вылетом в Израиль и один после прилета в страну.

Ранее в январе власти Израиля смягчили правила въезда для россиян, привитых вакциной «Спутник V». Теперь туристы смогут посетить страну с российской справкой о наличии антител.