Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Еще одна страна откроет границы для непривитых россиян

С 1 марта непривитые туристы смогут приехать в Израиль, сдав два ПЦР-теста на COVID-19

Фото: Corinna Kern / Reuters

Власти Израиля приняли решение смягчить коронавирусные ограничения для непривитых туристов всех возрастов с 1 марта. Об этом сообщает Haaretz.

Такое решение принято на фоне снижения роста заболеваемости коронавирусом, пояснил премьер-министр страны Нафтали Беннет. Теперь прибывающие туристы должны будут сдать два ПЦР-теста на COVID-19: один перед вылетом в Израиль и один после прилета в страну.

Ранее в январе власти Израиля смягчили правила въезда для россиян, привитых вакциной «Спутник V». Теперь туристы смогут посетить страну с российской справкой о наличии антител.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Разведка США заявила о приказе российским войскам «вторгнуться» на Украину
Россиян рассмешила усыпанная снегом статуя революционера в Москве
В ДНР сообщили об обстрелах ВСУ населенных пунктов запрещенными снарядами
Посольство США посоветовало американцам подумать о плане по выезду из России
В ОБСЕ заявили о применении в Донбассе запрещенных тяжелых вооружений
Депутат обвинил США в попытке вынудить Зеленского начать войну между славянами
Экс-глава департамента СБУ предрек развязывание войны на Украине странами Запада
Посол России заявил об отсутствии у Москвы планов атаковать Украину
ЛНР сообщила о массовом обстреле украинской артиллерией линии соприкосновения
Еще одна страна откроет границы для непривитых россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.