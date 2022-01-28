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Израиль смягчил правила въезда для привитых «Спутником V» россиян

Привитые «Спутником V» россияне могут въехать в Израиль с российской справкой об антителах

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

Власти Израиля смягчили правила въезда для россиян, привитых вакциной «Спутник V». Теперь туристы смогут посетить страну с российской справкой о наличии антител. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Минтуризма республики.

Так, путешественники, прошедшие вакцинацию от коронавируса в течение последних шести месяцев, смогут заранее подать документы на сайте министерства здравоохранения Израиля и получить зеленый сертификат, необходимый для посещения страны.

Для этого необходимо сдать анализ на антитела в российской лаборатории, признанной Минздравом Израиля. Список одобренных организаций появится на сайте ведомства в ближайшее время.

Уточняется, что ранее граждане России были обязаны проходить серологическое тестирование по прибытии в аэропорт Бен-Гурион.

Ранее пресс-служба МИД Израиля заявила, что с 9 января страна открыла границы для иностранных граждан, вакцинированных от коронавируса. Для прибытия в Израиль путешественникам понадобится предоставить соответствующие документы, полученные минимум за шесть месяцев до вылета.

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Мария Гейн
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