Нидерланды начали поставлять на Украину оружие

На Украину начались поставки оружия по решению правительства Нидерландов. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала «Украина-24».

По его словам, в 2021 году правительство Нидерландов выступило против снабжения Украины оружием через систему закупок НАТО. Однако на минувшей неделе эта позиция изменилась. Кулеба пояснил, что Киев получил «некоторые оборонительные вещи, необходимые для нашей обороноспособности».

Глава МИД добавил, что Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций, провокаций, диверсий и обстрелов территории России. «Мы не хотим войны, мы стремимся к миру», — отметил украинский министр.

Ранее 20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала первой, после огромного количества конфликтов в стране не хотят даже произносить слово «война».

«Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще не хочет даже произносить слово „война“», — ответил Песков на обвинения Запада в развязывании Москвой войны на Украине.