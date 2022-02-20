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Кремль ответил на обвинения Запада в развязывании войны на Украине

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что Россия не хочет даже произносить слово «война»

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Россия никогда не нападала первой, после огромного количества конфликтов в стране не хотят даже произносить слово «война», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Об этом сообщает ТАСС.

«Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово „война“», — ответил Песков на обвинения Запада в развязывании Москвой войны на Украине.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации размещения прибывающих туда беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)

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Дмитрий Сотак
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