Путин поручил оказать помощь прибывающим в Россию беженцам из ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации размещения прибывающих туда беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 18 февраля.

Представитель главы государства добавил, что президент дал поручение главе МЧС после соответствующего обращения губернатора Ростовской области Василия Голубева, который попросил оказать региону экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев из Донбасса.

Прибывающим помогут с временным жильем, питанием и медикаментами, а также финансово

По словам Пескова, в задачи МЧС входит создание условий для размещения беженцев, обеспечения их горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Кроме того, президент поручил федеральному правительству срочно обеспечить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу выплату в размере десяти тысяч рублей, добавил представитель главы государства. Пресс-служба кабмина позже сообщила, что средства на это будут выделены из Резервного фонда России.

ДНР и ЛНР 18 февраля объявили о срочной эвакуации жителей в Россию

Глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением к жителям республики, в котором рассказал о планах Киева в ближайшее время перейти к наступлению на территорию ДНР и ЛНР.

В связи с военной угрозой власти ДНР решили начать «массовый централизованный выезд» населения в Россию. По словам главы республики, в первую очередь будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством о размещении беженцев в Ростовской области.

Глава ЛНР Леонид Пасечник также объявил об эвакуации.

Кого будут эвакуировать

Пасечник призвал выехать на территорию Российской Федерации жителей республик, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры. Сделать это они должны в кратчайшие сроки.

В свою очередь, источник «Интерфакса» в парламенте ДНР сообщил, что власти республики планируют эвакуировать в Ростовскую область несколько сотен тысяч человек — самые уязвимые группы населения.

«Женщины, дети, пенсионеры со всей территории республики, со всех районов», — рассказал собеседник агентства.

Ростовская область готова принимать беженцев из ДНР и ЛНР

Ростовская область имеет достаточный опыт и ресурсы, которые позволят разместить беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, заявили в Государственной Думе.

Об этом, в частности, рассказал первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

После объявления эвакуации в Донецке произошел взрыв

Как сообщили в Народной милиция ДНР, на парковке возле дома правительства в центре Донецка был взорван автомобиль.

По информации корреспондента «Ленты.ру», на месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники министерства государственной безопасности. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало. Сообщается, что взорвался военный УАЗ, который принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову. Сам он не пострадал.