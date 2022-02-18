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В Госдуме оценили готовность России принять беженцев из ДНР

Депутат Водолацкий заявил, что Ростовская область готова принять беженцев с Донбасса

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Ростовская область располагает необходимым опытом и ресурсами, чтобы принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего неизвестно о начале эвакуации из ДНР.

В пятницу, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале эвакуации жителей ДНР в Россию. По его словам, беженцы должны прибыть в Ростовскую область. В первую очередь, вывести с территории республики планируется женщин и детей. Глава ДНР объяснил начало эвакуации подготовкой украинской стороны к началу боевых действий.

Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал обострением происходящее на Донбассе. Он призвал Украину исполнять Минские соглашения и сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР.

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Роман Кирьянов
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