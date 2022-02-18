Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль прокомментировал эвакуацию из Донбасса

Пресс-секретарь Песков заявил, что не располагает информацией об эвакуации из Донбасса
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что сейчас происходит в Донбассе. Так он прокомментировал эвакуацию жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Ростовскую область, пишет РИА Новости.

«Не располагаю информацией о том, что сейчас там происходит», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, представитель Кремля оставил без ответа вопрос о том, готова ли Россия принять жителей ЛНР и ДНР. «Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией», — заключил Песков.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал жителей эвакуироваться на территорию России. По его словам, противник планирует не толко устраивать провокации на линии соприкосновения, но и организовать прорыв в глубь территории ЛНР.

Обстановка в Донбассе обострилась в четверг, 17 февраля. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Глава ДНР объявил о массовой эвакуации населения в Россию
Пушилин назвал возможные сроки возвращения людей из эвакуации
Лукашенко пригрозил Западу ассиметричным ответом в случае начала войны
Кремль прокомментировал эвакуацию из Донбасса
Названы запрещенные в съемной квартире действия
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
В США оценили появление российских «Кинжалов» в Сирии
Путин пообещал продолжать ориентироваться на национальные интересы России
Глава ЛНР заявил о планах Украины на прорыв
В ЛНР сообщили о массовой эвакуации населения в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.