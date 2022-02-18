Кремль прокомментировал эвакуацию из Донбасса

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что сейчас происходит в Донбассе. Так он прокомментировал эвакуацию жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Ростовскую область, пишет РИА Новости.

«Не располагаю информацией о том, что сейчас там происходит», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, представитель Кремля оставил без ответа вопрос о том, готова ли Россия принять жителей ЛНР и ДНР. «Я не знаю, с кем были контакты, я не располагаю информацией», — заключил Песков.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал жителей эвакуироваться на территорию России. По его словам, противник планирует не толко устраивать провокации на линии соприкосновения, но и организовать прорыв в глубь территории ЛНР.

Обстановка в Донбассе обострилась в четверг, 17 февраля. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия.