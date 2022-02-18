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В ЛНР сообщили о массовой эвакуации населения в Россию

Глава ЛНР Пасечник призвал жителей республики выехать в Россию

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал жителей эвакуироваться на территорию России. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По словам главы республики, противник намерен не толко устраивать провокации на линии соприкосновения, но и организовать прорыв в глубь территории ЛНР. «С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — заявил Пасечник.

Ранее о массовой эвакуации населения в Ростовскую область сообщили власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В Россию планируют перевезти самые уязвимые категории населения — несколько сотен тысяч человек.

Обстановка в Донбассе обострилась накануне в четверг, 17 февраля. Украина и республики Донбасса обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелов населенных пунктов.

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Алиса Реброва
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