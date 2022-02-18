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Путин отреагировал на ситуацию в Донбассе

Президент Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что прямо сейчас можно наблюдать обострение ситуации на Донбассе. Такой реакцией он поделился на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает РИА Новости.

Президент призвал власти Украины исполнять Минские соглашения и сесть за стол переговоров с руководством непризнанных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР).

Ранее 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей непризнанной республики в Россию. В первую очередь, из республики планируют вывезти женщин и детей. По словам Пушилина, эвакуация согласована с властями России. Жителей ДНР планируют разместить в Ростовской области.

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Роман Кирьянов
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