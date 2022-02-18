Появились подробности эвакуации населения ДНР в Россию

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) планируют эвакуировать в Ростовскую область несколько сотен тысяч человек — это самые уязвимые группы населения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в парламенте ДНР.

«Предусмотрена эвакуация нескольких сотен тысяч человек. Женщины, дети, пенсионеры со всей территории республики, со всех районов», — рассказал собеседник агентства. Он также отметил, что российская сторона заявила о готовности временно принять эвакуированных, для них уже готовы пункты размещения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти региона организовали массовый централизованный выезд населения в Россию.

«Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», — подчеркнул он и добавил, что на пунктах пропуска уже созданы все условия для быстрого выезда.

Обстановка в Донбассе обострилась накануне в четверг, 17 февраля. Киев и непризнанные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

