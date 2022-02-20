В Курской области ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Курской области из-за прибытия жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте МЧС России.

Помимо этого, режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской и Воронежской областях. Уточняется, что это было сделано из-за прибытия «большого количества граждан Донбасса».

Согласно данным Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, за последние сутки границу с Россией пересекли более 30 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Всего, по словам главы МЧС России Александра Чуприяна, на территорию РФ к вечеру 20 февраля эвакуированы более 53 тысяч жителей Донбасса.

Массовая эвакуация жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе.