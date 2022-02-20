Жириновский по телефону передал поручения о работе ЛДПР

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, не знал, что в СМИ пишут о состоянии его здоровья после болезни. Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин.

По его словам, Жириновский недавно по телефону передавал поручения о работе фракции своим подчиненным, но он не в курсе опубликованных в СМИ материалов о его здоровье.

Ранее сообщалось, что политик остается в больнице под наблюдением медиков. Знакомые с ситуацией источники уверяли, что Жириновскому требуется операция, однако состояние лидера ЛДПР этому мешает. В пресс-службе партии лишь рассказали, что Владимир Жириновский восстанавливается после перенесенного коронавируса.

О госпитализации председателя ЛДПР в центральную клиническую больницу стало известно 2 февраля. По информации пресс-службы Минздрава, его состояние стабильное, политик получает всю необходимую медицинскую помощь.