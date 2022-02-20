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МакSим рассказала о восстановлении после перенесенного коронавируса

Певица МакSим о реабилитации после COVID-19: легкие восстанавливаются с трудом
МакSим

МакSим. Фото: @maksimartist

Российская певица МакSим рассказала о процессе восстановления после пневмонии, передает «Пятый канал». как уточнила исполнительница, после перенесенного COVID-19 самой большой проблемой стали изменения в голосе.

МакSим добавила, что реабилитация идет медленно. Она готова на любые ограничения и очень хочет вернуться на сцену. «Легкие восстанавливаются с трудом. Летать пока что нельзя», — призналась звезда.

Так как знаменитость перенесла COVID-19 в тяжелой форме, у нее появились неблагоприятные процессы в легких. Как объяснила врач-отоларинголог Элеонора Терехова, в органе формируется фиброзная ткань. Эластичность легких нарушается, они не могут растягиваться так, как делали это раньше. «Во время пения голос становится не таким звонким, не таким сильным, как до болезни», — добавила врач.

16 июня 2021 года сообщалось, что артистку госпитализировали. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 26 июля стало известно, что МакSим пришла в сознание.

Алия Шарафутдинова
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