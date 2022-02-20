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Юрист рассказал о праве избежать оплаты одной услуги ЖКХ

Юрист Захаров заявил о праве не оплачивать вывоз мусора при отсутствии жильцов от 5 дней

Фото: Pixabay

Ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «СЕНАТОР» Юрий Захаров заявил, что зарегистрированный в жилом помещении, но не проживающий по месту регистрации россиянин имеет право не оплачивать услуги за вывоз мусора, сообщает «Прайм».

Юрист рассказал о праве избежать оплаты одной услуги ЖКХ — вывоза мусора. По его словам, россияне имеют возможность игнорировать эту статью расхода при отсутствии жильцов в квартире от пяти дней.

«Пункт 52 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 за №354, плата за вывоз мусора рассчитывается из количества граждан постоянно или временно проживающих, имеющих регистрацию по этому адресу, или фактически проживающих там более 5-ти дней, а в случае отсутствия проживающих и зарегистрированных по данному адресу – от количества собственников жилого помещения пропорционально их доли в праве собственности», — объяснил юрист.

Марина Совина
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