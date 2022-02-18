Найдена причина массовых переплат россиян за отопление

Причину массовых переплат россиян за отопление нашли в несоблюдении коммунальщиками температурного графика. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

В качестве примера депутат назвала ситуацию в московских квартирах, в которых зимой бывает настолько жарко, что приходится открывать форточки. «Нам не нужно столько тепла, но мы за него платим. У нас ресурсники заинтересованы в том, чтобы дать как можно больше тепла в дом, чтобы мы платили больше», — заявила Разворотнева.

Она считает, что управляющие компании должны следить за сменой погоды на улице, чтобы температура батарей в доме была комфортной. Однако многие коммунальщики не учитывают этих изменений и, поскольку люди все равно будут платить, подают одинаковое количество тепла в течение всего отопительного сезона.

Разворотнева привела данные исследования, согласно которому в Москве на переплаты за отопление приходится около 20 процентов от суммы в счете. Защитить граждан от лишних трат, по мнению депутата, получится за счет смены системы отопления. Разворотнева предложила установить аппаратуру погодного регулирования, которая позволит автоматически обеспечивать здания адекватным погоде количеством тепла.

Ранее Госдума потребовала от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) найти виновных в резком росте стоимости услуг ЖКХ, на который пожаловались жители многих регионов России. По словам вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, увеличение платежа достигает 40 процентов и ставит под удар семьи с невысоким доходом.