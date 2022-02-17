Госдума потребовала найти виновных в резком росте платежей за ЖКХ

Комитет Государственной думы по строительству и ЖКХ потребовал от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) разъяснений по поводу резкого роста стоимости услуг ЖКХ, сообщает «РИА Новости».

Жители ряда регионов России пожаловались на необоснованное повышение платы за жилищно-коммунальные услуги, особенно за отопление. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что увеличение платежа достигает 40 процентов, что ставит под удар семьи с невысоким доходом.

«Сигналы о внезапном росте оплаты за тепло на 40 процентов требуют моментальной реакции», — подчеркнул глава думского комитета по ЖКХ Сергей Пахомов и добавил, что Госдума уже отправила соответствующий запрос в ФАС. После получения информации комитет хочет найти виновных в необоснованном повышении платежей.

«Как только получим обратную информацию, будем вместе с соответствующими органами разбираться в каждом конкретном случае, если это подтвердится», — заверил он.

Пахомов рассказал, что тарифы могут увеличиваться, однако их рост не должен превышать уровень инфляции. ФАС уже сообщала, что проанализирует ситуацию на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательств при расчете квитанций. Неоправданно высокими счетами за услуги ЖКХ в феврале возмутились жители московского района Коптево, которые начали собирать подписи против повышения платежей и решили обратиться в прокуратуру.