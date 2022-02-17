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Власти отреагировали на резкий рост стоимости услуг ЖКХ

ФАС проанализирует повышение стоимости платы за коммунальные услуги

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российские власти отреагировали на резкий рост стоимости коммунальных услуг, включая отопление. Ситуацию проанализирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС обратила внимание на сообщения жителей, которые появились в СМИ и социальных сетях. Эксперты проверят, соблюдается ли антимонопольное и тарифное законодательство при расчете квитанций.

В ведомстве уточнили, что, по Жилищному кодексу, тарифы на ЖКУ рассчитывают и принимают власти каждого региона. Однако потребители могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию, если посчитают, что указанные в квитанциях цены завышены и были рассчитаны неправильно.

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К коммунальным услугам относятся тепло-, электро,- водоснабжение и газ. Индекс платы за ЖКУ правительство определяет на основе тарифной политики страны. По данным ФАС, с 1 июля 2021 года изменение размера платы за коммунальные услуги не превысило 3,1 процента.

Ранее в феврале квитанциями за отопление возмутились жители московского района Коптево. У большинства собственников появились долги по оплате ЖКУ, некоторые суммы выросли в два раза. Жители начали собирать подписи против повышения счетов за отопление и решили обращаться в прокуратуру.

Нина Ташевская
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