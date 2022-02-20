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Доктор Мясников решил покорить Килиманджаро

Доктор Мясников сообщил, что отправился покорять гору Килиманджаро

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников отправился покорять гору Килиманджаро. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Около недели он планирует провести в удаленной местности без связи и интернета.

«Мечтаю вернуться в тот же мир, что оставляю позади сегодня — без горячей войны и всего, что с этим связано», — добавил Мясников в своем сообщении.

Он также пожелал здоровья и мирного неба над головой всем своим читателям.

Ранее доктор Мясников обратил внимание на то, что низкий уровень гемоглобина и железодефицитная анемия у мужчин могут быть признаком рака. По его словам, женщины могут терять железо естественным образом из-за менструации, однако у мужчин это может свидетельствовать о начале потери кровь из-за острого воспалительного процесса.

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Роман Кирьянов
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