Доктор Мясников решил покорить Килиманджаро

Врач и телеведущий Александр Мясников отправился покорять гору Килиманджаро. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Около недели он планирует провести в удаленной местности без связи и интернета.

«Мечтаю вернуться в тот же мир, что оставляю позади сегодня — без горячей войны и всего, что с этим связано», — добавил Мясников в своем сообщении.

Он также пожелал здоровья и мирного неба над головой всем своим читателям.

Ранее доктор Мясников обратил внимание на то, что низкий уровень гемоглобина и железодефицитная анемия у мужчин могут быть признаком рака. По его словам, женщины могут терять железо естественным образом из-за менструации, однако у мужчин это может свидетельствовать о начале потери кровь из-за острого воспалительного процесса.