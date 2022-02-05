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Доктор Мясников назвал указывающий на рак «мужской» симптом

Врач Мясников заявил, что железодефицитная анемия может свидетельствовать о раке у мужчин

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал «мужской» симптом, который может свидетельствовать о наличии онкологического заболевания. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам доктора, низкий уровень гемоглобина в организме может говорить о разных заболеваниях у мужчин и женщин. Так, Мясников объяснил, что если у женщин наблюдается железодефицитная анемия при естественной потере крови из-за менструации, то у мужчин этот симптом может указывать на серьезные болезни.

Специалист заявил, что снижение гемоглобина может свидетельствовать о поражении желудочно-кишечного тракта, потому что, по его словам, именно в этой части организма происходит незаметная внешне кровопотеря. Врач посоветовал мужчинам при анемии обратиться к врачу и пройти колоноскопию и гастроскопию, чтобы исключить язву, полип и рак.

Ранее Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал распространенную ошибку, которую совершают люди при измерении артериального давления. Врач подчеркнул, что во время измерения нельзя скрещивать ноги, иначе, по его словам, давление может подняться на несколько миллиметров ртутного столба.

Олег Давыдов
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