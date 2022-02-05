Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при измерении давления

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал распространенную ошибку, которую совершают при измерении артериального давления. Выпуск доступен на YouTube.

Телеврач заявил, что во время измерения давления нельзя скрещивать ноги. «Оказывается, если скрестишь ноги, у тебя давление может подниматься аж до десяти миллиметров ртутного столба», — объяснил он.

По словам Мясникова, чтобы получить наиболее точные показатели давления, необходимо сесть, принять расслабленную позу и слегка облокотиться на стул. Доктор уточнил, что обе стопы должны быть полностью на полу, а рука должна быть на уровне сердца.

Ранее Мясников раскритиковал докторов, который выписывают кроверазжижающие препараты при легком течении COVID-19. Он подчеркнул, что назначение таких лекарств без соответствующих показаний противоречит рекомендациям Министерства здравоохранения России.