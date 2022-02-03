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Доктор Мясников раскритиковал назначение одного вида препаратов при коронавирусе

Мясников раскритиковал врачей за массовое назначение кроверазжижающих лекарств при ковиде

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал докторов, массово назначающих один вид препаратов при легком течении COVID-19. В своем Instagram специалист рассказал, что назначение кроверазжижающих лекарств без соответствующих показаний противоречит рекомендациям Министерства здравоохранения России. Он также пожаловался на непонимание подписчиков в связи с его публикацией об этих лекарствах.

Мясников рассказал, что ранее написал в Instagram о вреде массового применения кроверазжижающих препаратов при ОРЗ, вызванном ковидом, в частности, омикрон-штаммом. Как врач уточнил в своем Telegram-канале, многие пользователи соцсети в комментариях к его посту заявили, что сталкивались с широким назначением таких медикаментов пациентам с положительным тестом на COVID-19. «Не понимают люди, у них раздвоение сознания: врачи ходят и всем раздают эти таблетки, я пишу другое», — высказался Мясников. Телеведущий добавил, что в итоге удалил свою публикацию о кроверазжижающих препаратах.

Врач также опубликовал цитату из рекомендаций Минздрава об антитромботической терапии у пациентов, лечащихся дома. Он заявил, что массовое назначение кроверазжижающих препаратов без соответствующих показаний противоречит рекомендациям Минздрава. Такие медикаменты должны выписываться индивидуально, только по специальным показаниям при тяжелой форме коронавируса, уточнил он. «Для чего тогда МЗ (Минздрав — прим. "Ленты.ру") это пишет, если на местах это не читают и зачастую буквально убивают людей неправильными массовыми назначениями серьезных препаратов?!» — возмутился Мясников.

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Помимо этого, специалист прокомментировал назначение гормонов при коронавирусе. Он опубликовал выдержку из документа Минздрава, согласно которой такие лекарства не рекомендуется использовать при легких формах COVID-19. «Их (гормоны — прим. "Ленты.ру") так же лепят всем подряд, массово и без разбора. Люди не дадут соврать», — высказался Мясников.

Ранее он назвал пять полезных советских «суперпродуктов», о которых, по его мнению, незаслуженно забыли. В список попали рыбий жир, гематоген, морская капуста, чайный гриб и яблочный уксус.

Маргарита Щигарева
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