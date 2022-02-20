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Омикрону предсказали сохранение в человеческой популяции навсегда

Врач Руженцова заявила, что омикрон может сохраниться в человеческой популяции навсегда

Фото: АГН «Москва»

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова предсказала, что штамм коронавируса омикрон может сохраниться в человеческой популяции навсегда. Об этом пишет «Российская газета».

Врач заявила, что эта разновидность COVID-19 может перейти в разряд сезонных вирусов. Мутации позволили ей фиксироваться в верхних дыхательных путях и проникать внутрь, также следует учитывать восприимчивость слизистых оболочек и носоглотки человека к патогенам в холодную и влажную погоду, добавила эксперт.

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«Однако это не препятствует появлению новых мутаций, которые способны дать коронавирусу новые преимущества, помогут вновь преодолевать сформированные к предыдущим штаммам иммунные барьеры», — резюмировала Руженцова.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о возможности появления более опасного штамма коронавирусной инфекции. Он отметил, что широкий охват вакцинацией населения в некоторых странах и тот факт, что омикрон-штамм вызывает менее тяжелое течение заболевания, привели к появлению «опасного нарратива о том, что пандемия закончилась». Однако, по его словам, это не так.

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Марина Совина
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