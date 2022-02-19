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ВОЗ заявила о возможности появления более опасного штамма коронавируса

Гебрейесус заявил, что в мире идеальные условия для появления опасного штамма COVID-19
Тедрос Аданом Гебрейесус

Тедрос Аданом Гебрейесус . Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о возможности появления более опасного штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Гебрейесус подчеркнул, что на сегодняшний день в мире «идеальные условия» для возникновения более заразного и опасного варианта COVID-19. Он отметил, что широкий охват вакцинацией населения в некоторых странах и тот факт, что омикрон-штамм вызывает менее тяжелое течение заболевания, привели к появлению «опасного нарратива о том, что пандемия закончилась». Однако, по его словам, это не так.

При этом Гебрейесус отметил, что у мирового сообщества на данный момент есть «инструменты и ноу-хау» для того, чтобы покончить с пандемией коронавирусной инфекции в текущем году в качестве «глобальной чрезвычайной ситуации».

Ранее Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи с быстрым распространением омикрон-штамма коронавирусной инфекции и ростом смертности среди зараженных по всему миру. На фоне роста смертности странам порекомендовали не снимать ограничения.

Марина Совина
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