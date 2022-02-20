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В Ростовской области подсчитали количество прибывших из Донбасса детей

Власти Ростовской области: более 40 процентов эвакуированных из Донбасса — дети

Фото: Андрей Архипов / РИА Новости

В Ростовскую область прибыли более 2,9 тысячи несовершеннолетних жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили в администрации региона.

Областные власти подсчитали, что всего в пунктах временного размещения размещены свыше 6,7 тысячи беженцев, в том числе 2 904 ребенка. Таким образом, доля несовершеннолетних от общего числа эвакуированных составляет более 40 процентов.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что к вечеру 20 февраля на территорию РФ прибыли более 53 тысяч эвакуированных жителей Донбасса. Они были вывезены с территорий ДНР и ЛНР на 142 автобусах в 101 пункт временного размещения в Ростовской области. За медицинской помощью обратились 419 человек, из них 74 ребенка. Также для эвакуированных организована психологическая помощь.

Массовая эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе.

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Марина Совина
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