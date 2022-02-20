Подозреваемый в убийстве продавщицы секс-шопа в Петербурге дал показания

В Санкт-Петербурге россиянин, задержанный по подозрению в убийстве продавщицы секс-шопа, признался, что просто хотел украсть секс-игрушку, однако следователи не поверили его словам. Об этом сообщает «Фонтанка».

В показаниях задержанного говорится, что вечером 18 февраля он пришел в магазин, но денег у него не было. Тогда он стал угрожать продавщице ножом, требуя отдать ему товар. Когда продавец стала возмущаться, он начал бить ее ножом. Последующие события он якобы не помнит.

Следователи отмечают, что эти показания не соответствуют данным с камеры видеонаблюдения. На записи видно, как подозреваемый мужчина подводит женщину к подсобке, но она упирается. После этого он наносит ей множественные удары ножом и, пробегая мимо одной из полок, хватает с нее две коробки.

По версии следствия, россиянин пытается взять на себя разбой и уйти от ответственности за покушение на изнасилование и убийство.

Убийство продавца в магазине интимных услуг в Санкт-Петербурге произошло 18 февраля. Преступник напал на нее, нанеся несколько ударов ножом. После этого он забрал пару коробок с товаром и сбежал. Женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).