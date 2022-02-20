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Следовавший в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Волгограде

Самолет из Симферополя в Екатеринбург совершил вынужденную посадку в Волгограде

Фото: Андрей Перечицкий / Коммерсантъ

Самолет, летевший из Симферополя в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь Международного аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

По ее словам, рейс U6 2932 авиакомпании «Уральские авиалинии» произвел вынужденную посадку в штатном режиме в 14:36 по местному времени. Маршрут был изменен по техническим причинам.

В настоящее время 126 пассажиров находятся в здании аэропорта.

15 февраля самолет российской авиакомпании S7, следующий по маршруту Москва — Аликанте, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Экипаж самолета Airbus A320neo принял решение об экстренной посадке из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров рейса. «Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса. Ему уже оказана своевременная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

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Любовь Ширижик
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