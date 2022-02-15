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Российский самолет совершил вынужденную посадку в Минске

Самолет S7, выполнявший рейс Москва — Аликанте, совершил вынужденную посадку в Минске

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Самолет российской авиакомпании S7, следующий по маршруту Москва — Аликанте, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу белорусской авиагавани.

Как стало известно, что экипаж самолета Airbus A320neo принял решение об экстренной посадке из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров рейса. «Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса. Ему уже оказана своевременная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В настоящее время борт российской авиакомпании вернулся к выполнению маршрута — в 12:55 по московскому времени самолет вылетел из аэропорта Минска в Аликанте.

Ранее в феврале россиянин, опоздавший один раз на рейс, перепутал рейсы и устроил дебош в здании пермского аэропорта. Так, мужчина разозлился, что его не пускают к выходу на посадку, а затем ударил сотрудницу авиагавани кулаком в лицо.

Дарья Рыбак
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