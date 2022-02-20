Парень оригинально отомстил соседу за съеденные продукты

Парень с ником Evening-Purpose-5123 рассказал на портале Reddit, как оригинально отомстил соседу за то, что он постоянно съедал его продукты. По словам автора публикации, он без предупреждения выехал с жилья, которое они арендовали вдвоем. В комментариях мнения юзеров о поступке молодого человека разошлись.

Автор поста отметил, что страдает от аутизма, из-за чего для него очень важно считать окружающие предметы. Когда он начал жить с соседом, то попросил не трогать его еду. Автор объяснил это тем, что подсчитывает части блюда, когда готовит, и если впоследствии числа не совпадают, у него ухудшается состояние.

«Первые пару месяцев сосед уважал это правило, а затем начал красть у меня еду. Это расстраивало меня, и я говорил с ним об этом. Поначалу он отрицал свою вину, но затем извинялся и обещал больше так не делать. Спустя пару недель он снова так поступал», — поделился Evening-Purpose-5123. По словам юзера, однажды он вернулся домой после очень напряженного дня и перекусил клубникой. Однако когда он закончил есть, то понял, что ягод оказалось меньше, чем было изначально. Это вызвало у Evening-Purpose-5123 первый за долгое время срыв.

Автор поста уточнил, что договор аренды был оформлен не на него. В связи с этим молодой человек, успокоившись, собрал вещи и без предупреждения переехал. Рассказчик добавил, что когда сосед все же узнал о его решении, то осудил его и назвал сволочью.

Многие пользователи Reddit поддержали Evening-Purpose-5123, посчитав его поступок справедливым. «Ты не виноват. Ты установил четкие границы, а твой бывший сосед неоднократно их нарушал», «Переехать было хорошим решением, которое ты принял, чтобы защитить свое психическое здоровье», — написали они. Вместе с тем некоторые юзеры сочли, что, хотя сосед поступил неправильно, автору поста следовало предупредить его о намерении покинуть жилье.

