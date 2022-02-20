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Порошенко рассказал о напуганных им российских танкистах

Экс-президент Украины Порошенко рассказал, как сдерживал агрессию России дезинформацией

Фото: РИА Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что, занимая пост главы страны, смог напугать российских военных слухами о западном оружии. Как сообщает «Московский комсомолец», об этом Порошенко говорил в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, сдержать «российскую агрессию» ему помогла дезинформация. Киев получил от Запада переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin, однако не имел права отправлять их на фронт.

Тогда, уверяет Порошенко, он приказал распустить слух о том, что этим оружием оснащена каждая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Якобы уже на следующий день российские танкисты отказывались выходить на боевые позиции.

Ранее сообщалось, что в Великобритании создан центр правительственной информации по ситуации вокруг Украины. Ведомство займется борьбой с российской «дезинформацией». «Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю», — заявила глава МИД Великобритании.

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Мария Рубникович
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