Порошенко рассказал о напуганных им российских танкистах

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что, занимая пост главы страны, смог напугать российских военных слухами о западном оружии. Как сообщает «Московский комсомолец», об этом Порошенко говорил в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, сдержать «российскую агрессию» ему помогла дезинформация. Киев получил от Запада переносные зенитно-ракетные комплексы Javelin, однако не имел права отправлять их на фронт.

Тогда, уверяет Порошенко, он приказал распустить слух о том, что этим оружием оснащена каждая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Якобы уже на следующий день российские танкисты отказывались выходить на боевые позиции.

Ранее сообщалось, что в Великобритании создан центр правительственной информации по ситуации вокруг Украины. Ведомство займется борьбой с российской «дезинформацией». «Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю», — заявила глава МИД Великобритании.