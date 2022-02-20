Назван конкурент доллара в 2022 году

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что на данный момент доллар олицетворяет стабильность сбережений. Однако для диверсификации накоплений стоит обратить внимание и на британский фунт, заявил специалист в интервью агентству «Прайм».

Маслов заявил, что доллар привычно сохраняет наибольшую привлекательность для инвестиций на фоне повышения ставки Федрезерва, которое намечено на март. Среди защитных валют он назвал британский фунт достойным конкурентом доллара в 2022 году.

«Рассматривая альтернативы по критерию надежности, то есть так называемые защитные валюты, скорее не стоит полагаться на иену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно "мягко" и вряд ли будут повышать ставки», — объяснил аналитик.

По словам эксперта, Банк Англии во второй раз подряд поднял ставку, что в последний раз происходило в 2004 году. Аналитики предполагают, что регулятор продолжит это делать из-за инфляции. Такие меры помогут фунту конкурировать с долларом.

Ранее экономист Владимир Григорьев назвал две самые перспективные валюты. К ним доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН отнес доллар и швейцарский франк.