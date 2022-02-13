Названы две самые перспективные валюты

На сегодняшний день самыми лучшими перспективами роста обладают две валюты — доллар и швейцарский франк. Такое мнение высказал доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев, передает «Прайм».

Экономист назвал доллар универсальным платежным средством. Он также добавил, что экономика США является крупнейшей в мире. По его словам, евро лишен потенциала доллара, так как является валютой нескольких стран.

«Традиционно сильные позиции сохранит швейцарский франк благодаря социально-экономической стабильности и уникальной роли Швейцарии в мировых финансах, и он имеет все шансы укрепиться и по отношению к доллару, и к евро», — подчеркнул Григорьев.

Ранее сообщалось, что российский рубль рухнул по отношению к доллару и евро в ходе вечерних торгов в пятницу, 11 февраля, из-за усиления геополитических рисков. Так, на пике доллар достигал 77,51 рубля, а евро — 87,96 рубля. Индекс Мосбиржи потерял 5,2 процента и опустился до 3465,6 пункта.