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Курс рубля рухнул

Рубль рухнул в ходе вечерних торгов, доллар превысил 77 рублей, евро достиг 87,9 рубля

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский рубль рухнул по отношению к доллару и евро в ходе вечерних торгов в пятницу, 11 февраля, из-за усиления геополитических рисков. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, на пике доллар достигал 77,51 рубля, а евро — 87,96 рубля. По состоянию на 22:50 курс американской валюты скорректировался до 77,35 рубля, европейской — 87,7 рубля. Индекс Мосбиржи потерял 5,2 процента, до 3465,6 пункта

Курс доллара от TradingView

Падение российской валюты усилилось после того, как ряд стран призвал своих сограждан покинуть Украину из-за нестабильной ситуации. В частности, Великобритания начала эвакуацию сотрудников посольства из Киева.

Помимо этого, продолжают звучать заявления о возможной агрессии против Украины со стороны России. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия в случае вторжения на Украину может захватить крупные города этой страны, включая Киев.

Марина Совина
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