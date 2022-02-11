Евросоюз и США призвали своих граждан покинуть Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал граждан страны немедленно покинуть территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не можем предсказать будущее. Но риски достаточно высоки», — объяснил Салливан. По его словам, США не будут посылать за своими гражданами на украинскую территорию военных, так как «не станут рисковать их жизнями».

С призывом к своим соотечественникам не оставаться на Украине выступил и Евросоюз, передает издание «Страна.ua». Ранее с похожими заявлениями выступили Норвегия, Япония, Нидерланды, Израиль и Южная Корея.