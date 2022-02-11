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Евросоюз и США призвали своих граждан покинуть Украину

Советник президента США Салливан призвал американцев покинуть Украину
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Leah Millis / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал граждан страны немедленно покинуть территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не можем предсказать будущее. Но риски достаточно высоки», — объяснил Салливан. По его словам, США не будут посылать за своими гражданами на украинскую территорию военных, так как «не станут рисковать их жизнями».

С призывом к своим соотечественникам не оставаться на Украине выступил и Евросоюз, передает издание «Страна.ua». Ранее с похожими заявлениями выступили Норвегия, Япония, Нидерланды, Израиль и Южная Корея.

Марина Совина
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