Россия и Белоруссия решили продолжить военные учения

Россия и Белоруссия решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства в рамках военных учений «Союзная решимость-2022», начавшихся 10 февраля. Об этом сообщается на сайте Минобороны Белоруссии.

Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что учения продолжатся из-за нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации в Донбассе. Решение принято президентами двух стран.

Добавляется, что будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были детально проработаны в предыдущие дни. Цель, по словам Хренина, остается неизменной — «обеспечение адекватное реагирования и деэскалации военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ».

19 февраля президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания. В их рамках были запущены баллистические и крылатые ракеты. Путин наблюдал за пусками ракет из ситуационного центра вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» проходили с 10 по 20 февраля.