В российском городе установили памятник проститутке

В Белгородской области на трассе установили памятник, отражающий образ проститутки из 90-х. О новой скульптуре, отсылающей к ушедшей эпохе, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Это скульптура соседа кузнеца, товарища. Там вот непосредственно кузница, несколько людей занимаются. Сделал он ее еще, наверное, по ноябрю, но вот выставил буквально неделю-две назад. Это не совсем путана, это путана 90-х, грубо говоря. Задумка с отсылкой в прошлое. Как он ее сам назвал — Олечка», — рассказал работник местного автосервиса Сергей.

Он добавил, что целью автора было сообщение к «чопорной общественности» Белгорода. «У нас тут властный контингент, скажем так, тугой. Как раз им чего-то подобного и не хватало. Пока реакции не было, тут же все медленно, все пока подумают», — поделился работник.

Ранее стало известно, что в Новосибирске установили бюст генпрокурора СССР Романа Руденко. Он участвовал в массовых сталинских репрессиях, был членом «особой тройки» НКВД. Открытие памятника посетили в том числе мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор региона Андрей Травников.