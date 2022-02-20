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В российском городе установили памятник проститутке

Под Белгородом на трассе установили памятник «проститутке Олечке из 90-х»

Фото: Telegram-канал «Подъем»

В Белгородской области на трассе установили памятник, отражающий образ проститутки из 90-х. О новой скульптуре, отсылающей к ушедшей эпохе, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Это скульптура соседа кузнеца, товарища. Там вот непосредственно кузница, несколько людей занимаются. Сделал он ее еще, наверное, по ноябрю, но вот выставил буквально неделю-две назад. Это не совсем путана, это путана 90-х, грубо говоря. Задумка с отсылкой в прошлое. Как он ее сам назвал — Олечка», — рассказал работник местного автосервиса Сергей.

Он добавил, что целью автора было сообщение к «чопорной общественности» Белгорода. «У нас тут властный контингент, скажем так, тугой. Как раз им чего-то подобного и не хватало. Пока реакции не было, тут же все медленно, все пока подумают», — поделился работник.

Ранее стало известно, что в Новосибирске установили бюст генпрокурора СССР Романа Руденко. Он участвовал в массовых сталинских репрессиях, был членом «особой тройки» НКВД. Открытие памятника посетили в том числе мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор региона Андрей Травников.

Дмитрий Сотак
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