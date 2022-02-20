Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский предложил способы урегулировать ситуацию на Донбассе

Зеленский в разговоре с президентом Франции выступил за введение режима тишины на Донбассе

Фото: Matt Dunham / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил ряд способов урегулировать ситуацию на Донбассе, в частности, ввести режим тишины. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Зеленский заявил, что Киев выступает за мирный процесс и немедленный созыв заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу.

20 февраля в Кремле указали на нежелание украинского президента исполнять Минские соглашения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, отметил, что Зеленский не садится за стол переговоров с руководством непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Встреча Зеленского и Макрона состоялась 8 февраля в Мариинском дворце в Киеве. По результатам переговоров французский лидер сообщил, что глава Украины выразил готовность выполнять Минские соглашения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
В Пекине официально закрыли зимние Олимпийские игры-2022
Валиева вернулась к тренировкам после Олимпиады в Пекине
Зеленский предложил способы урегулировать ситуацию на Донбассе
Полиция российского региона начала проверку из-за жестокого убийства енота
Путин и Макрон разговаривали по телефону почти два часа
Россиян предупредили об опасной для здоровья плесени в ванной комнате
В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях омикрона от ОРВИ
Сборная России по хоккею установила олимпийский антирекорд
Следовавший в Екатеринбург самолет вынужденно сел в Волгограде
Доктор Мясников развеял миф о пользе популярного аптечного средства
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.