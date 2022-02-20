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Кремль упрекнул Зеленского в нежелании исполнять Минские соглашения

Песков заявил, что слова Зеленского указывают на нежелание исполнять Минские соглашения

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского указывают на его нежелание исполнять Минские соглашения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он упрекнул президента Украины в том, что тот не садится за стол переговоров с руководством непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он а) не может, б) не хочет и с) не собирается этого делать», — заявил Песков.

Ранее Песков назвал нагнетенной до максимума ситуацию на Донбассе. По его словам, любое, даже самое незначительное происшествие на линии соприкосновения армии Украины с войсками ДНР и ЛНР может привести к непоправимым последствиям.

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Роман Кирьянов
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