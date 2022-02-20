Кремль упрекнул Зеленского в нежелании исполнять Минские соглашения

Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского указывают на его нежелание исполнять Минские соглашения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он упрекнул президента Украины в том, что тот не садится за стол переговоров с руководством непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он а) не может, б) не хочет и с) не собирается этого делать», — заявил Песков.

Ранее Песков назвал нагнетенной до максимума ситуацию на Донбассе. По его словам, любое, даже самое незначительное происшествие на линии соприкосновения армии Украины с войсками ДНР и ЛНР может привести к непоправимым последствиям.