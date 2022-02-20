Экс-глава департамента СБУ предрек развязывание войны на Украине странами Запада

Экс-глава департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Ганжа предрек развязывание странами Запада войны на Украине. Его слова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» передает РИА Новости.

По словам Ганжи, первый этап создания из Украины «анти-России» уже осуществлен. «Сейчас идет накачка вооружением, и поверьте мне, Украина не нужна, они в обязательном порядке развяжут войну», — заявил он, добавив, что западным странам «нужен конфликт» и «погибших тысяч 150».

Сергей Ганжа был руководителем департамента защиты национальной государственности СБУ в 2013-2014 годах.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков раскрыл выгоду, которую США получат от войны в Европе. По его мнению, такая ситуация финансово выгодна Вашингтону.