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Ядовитая змея притаилась в ящике с игрушками и бросилась на змеелова

Смертельно ядовитая змея забралась в ящик с детскими игрушками и попала на видео

В австралийском городе Саншайн-Кост смертельно ядовитая сетчатая коричневая змея притаилась в ящике с детскими игрушками и попыталась наброситься на змеелова. Произошедшее попало на видео, которое опубликовало издание Daily Mail.

Ранним утром семья обнаружила у себя в доме змею коричневого цвета, которая забралась в ящик с игрушками. Им пришлось вызвать специалиста по отлову змей.

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29 декабря

Змеелов по имени Джастин снял момент поимки рептилии на видео. На записи видно, как он при помощи специального крючка раздвигает игрушки, под ними оказывается сетчатая коричневая змея длиной около 60 сантиметров. Потревоженная рептилия, которая пряталась в коробке, ведет себя агрессивно и бросается на человека. «Вот почему мы пользуемся палкой. Это сетчатая коричневая змея. Она не рада встрече со мной», — поясняет Джастин. Слышно, как за кадром женщина говорит: «Она чертовски быстрая!»

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид.

Ранее сообщалось, что житель австралийского штата Квинсленд обнаружил в раковине у себя на кухне смертельно ядовитую сетчатую коричневую змею. Поймать ее не удалось, так как к моменту прибытия змеелова она уползла обратно через сливное отверстие раковины.

Алиса Дмитриева
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