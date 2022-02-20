Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден соберет заседание Совета нацбезопасности по ситуации на Украине

Президент США Байден 20 февраля соберет заседание Совета нацбезопасности из-за Украины

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля, соберет заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по ситуации на Украине. Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Завтра президент созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине», — сообщила Псаки.

Также она отметила, что американский президент продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий. «Они подтвердили, что Россия может начать атаку на Украину в любое время», — сказала представитель Белого дома.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕС предупредил Россию о масштабных последствиях в случае агрессии против Украины
Генсек НАТО не увидел нарушений обещания не расширяться на восток
Красный Крест сделал заявление из-за обстрелов в Донбассе
В ДНР рассказали об обстрелах украинской армией
Невролог раскрыл способ справиться со слабостью после COVID-19
Байден соберет заседание Совета нацбезопасности по ситуации на Украине
Назван увеличивающий риск развития рака в три раза напиток
Россиянам назвали главную причину возникновения рака
Россиян предупредили об учащении смерчей и торнадо
План Киева о пересмотре отказа от ядерного оружия сочли подготовкой к провокации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.