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Нацбезопасность США заявила о риске «атаки Украины в любой момент»

Команда нацбезопасности США сообщила Байдену, что РФ может «начать атаку в любой момент»
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден регулярно получает обновленную информацию о происходящем на Украине, команда нацбезопасности сообщает, что «РФ может начать атаку в любой момент». Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Псаки, американский президент продолжает следить за развитием ситуации в Украине и регулярно получает обновленную информацию о событиях на местах от своей команды по национальной безопасности. «Они подтвердили, что Россия может начать атаку на Украину в любое время», — сказала представитель Белого дома.

Также Псаки сообщила, что президент США проведет заседание Совета национальной безопасности о ситуации в Украине.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.

Марина Совина
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