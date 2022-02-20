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В Британии назвали новые сроки вторжения России на Украину

Глава МИД Британии Трасс заявила, что Россия может напасть на Украину на следующей неделе
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Tobias Hase / Globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала новые возможные сроки, в которые Россия якобы планирует совершить вторжение на Украину. По ее мнению, в худшем случае нападение может произойти на следующей неделе. Ее слова приводит Reuters.

«Такой наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет повернуть время вспять», — заявила министр.

Она также добавила, что за последнюю неделю западные страны зафиксировали значительное повышение разного рода дезинформации, а также операций, которые проводятся в Донбассе под чужим флагом.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что жителям страны надоело столь долгое нагнетание западными государствами ситуации, а также постоянные предупреждения о якобы готовящемся вторжении России. Он призвал перестать назначать новые даты нападения и оказывать давление на Украину.

Марина Совина
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