В Британии назвали новые сроки вторжения России на Украину

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала новые возможные сроки, в которые Россия якобы планирует совершить вторжение на Украину. По ее мнению, в худшем случае нападение может произойти на следующей неделе. Ее слова приводит Reuters.

«Такой наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет повернуть время вспять», — заявила министр.

Она также добавила, что за последнюю неделю западные страны зафиксировали значительное повышение разного рода дезинформации, а также операций, которые проводятся в Донбассе под чужим флагом.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что жителям страны надоело столь долгое нагнетание западными государствами ситуации, а также постоянные предупреждения о якобы готовящемся вторжении России. Он призвал перестать назначать новые даты нападения и оказывать давление на Украину.