Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «Наш» заявил, что жителям страны надоело столь долгое нагнетание западными государствами ситуации, а также постоянные предупреждения о якобы готовящемся вторжении России. Он призвал перестать назначать новые даты нападения и оказывать давление на Украину.

«Запад нас уже утомил, потому что эти угрозы вторжения продолжаются уже почти четыре месяца. Назначались и конкретные даты. Сейчас идет постоянное нагнетание. Последняя дата, которую Байден распространял, это 16 февраля, уже успешно прошла и Путин так и не напал. Британская пресса и правительство сообщали даже час, когда произойдет нападение. Опять-таки не произошло. Они нас утомили. В итоге этого давления Украина несет большие экономические потери», — рассказал экс-министр.

Ранее политолог Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский заговорил о возможном выходе страны из Будапештского меморандума по ядерному оружию, а также рассказал, почему его угрозы бессмысленны. По его словам, ни одна из европейских стран, включая Францию и Германию, не будет приветствовать нового члена ядерного клуба.