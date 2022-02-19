Политолог объяснил «ядерный блеф» Зеленского

Политолог Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с РЕН ТВ объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский заговорил о возможном выходе страны из Будапештского меморандума по ядерному оружию, а также рассказал, почему его угрозы бессмысленны.

«Очевидно, что Зеленский блефует. Дело в том, что расширение членов ядерного клуба, во-первых, никому не выгодно, а во-вторых, для членства в ядерном клубе необходима минимальная адекватность и стабильность в стране. Ни того, ни другого на Украине нет. А соответственно, имеется довольно-таки серьезный конфликт с находящимся рядом ядерным соседом — с Россией. И конечно же, это приведет к полной абсолютной деградации в зоне европейской безопасности», — заявил эксперт.

По его словам, ни одна из европейских стран, включая Францию и Германию, не станет приветствовать нового члена ядерного клуба. Он добавил, что на данную угрозу Зеленского не стоит обращать никакого внимания, поскольку она является глупым и неуместным шантажом. Главная цель данного шага украинского президента заключается в том, чтобы в очередной раз получить поддержку от Евросоюза, заключил Данилин.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что в случае, если Украина поставит под сомнение обязательства по Будапештскому меморандуму, открывается дорога для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), благодаря чему страна начинает превращаться в Северную Корею (КНДР).